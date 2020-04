Leonardo DiCaprio mette insieme 12 milioni per l'America's Food Fund

Leonardo DiCaprio, insieme a Laurene Powell Jobs, Apple e la Ford Foundation, ha contribuito a lanciare l'America's Food Fund, un fondo per scorte alimentari dal valore di $12 milioni di dollari in risposta alla pandemia di Coronavirus.

L'iniziativa sarà ospitata dalla piattaforma di raccolta fondi sociale GoFundMe e beneficerà di World Central Kitchen (WCK) e Feeding America. All'inizio di questa settimana, Oprah Winfrey ha discusso del lancio dell'iniziativa con lo chef José Andrés e il CEO di Feeding America Claire Babineaux-Fontenot nella sulla serie AppleTV+ Oprah Talks.

Stando all'annuncio, l'America's Food Fund affronterà la questione dell'accesso al cibo negli Stati Uniti e fornirà aiuti finanziari a entrambe le organizzazioni per portare avanti le loro missioni atte a nutrire le popolazioni più vulnerabili del paese colpite da COVID-19, compresi i bambini che si affidano al pranzo scolastico, famiglie a basso reddito, anziani e persone che si trovano ad affrontare periodo di disoccupazione.

"Nei momenti del bisogno, un piatto di cibo è sia nutrimento vitale sia un messaggio di speranza da parte della comunità, un messaggio che fa sapere che noi ci preoccupiamo e siamo qui per assicurarci che domani le cose andranno meglio", ha detto Andrés. "Ora più che mai - per i nostri eroi in prima linea, i nostri vicini più vulnerabili e i nostri lavoratori nei ristoranti attualmente senza lavoro - WCK è pronto a garantire che il cibo sia parte della soluzione."

"A nome di Feeding America vorrei ringraziare Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Tim Cook per la loro generosità e sostegno, che aiuteranno la nostra rete di banche alimentari a fornire cibo e altre risorse alle comunità colpite da questa crisi", ha aggiunto Claire Babineaux-Fontenot, CEO di Feeding America. “Prima della pandemia di COVID-19, 37 milioni di persone in questo paese non avevano un accesso coerente ai pasti nutrienti, inclusi 11 milioni di bambini e 5,5 milioni di anziani. Questi numeri stanno rapidamente aumentando ed è fondamentale che ci raduniamo insieme come nazione per sostenere i nostri vicini in questo momento di grande necessità”.

Insomma, un gesto sicuramente da applausi.

