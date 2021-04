Leonardo DiCaprio ci ha messo cinque mesi a dire si al film Netflix Don't Look Up

Nel corso di una recente intervista promozionale Adam McKay, sceneggiatore e regista del nuovo film Netflix Don't Look Up, ha rivelato qualche retroscena sul suo prestigioso cast, che vanterà i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

"Conosco Jen da diverso tempo': una delle prime volte che ci siamo incontrati è stata a Los Angeles, quando lei aveva qualcosa come diciassette, forse diciotto anni. Adorava 'Fratellastri a 40 anni', quindi quando il suo agente le ha chiesto quale regista voleva incontrare ... probabilmente non fu felice di sentire la sua risposta: disse 'Voglio incontrare il tipo che ha fatto 'Fratellastri a 40 anni'!".

McKay ha scritto il personaggio dell'astronoma Kate Dibiasky appositamente per Lawrence, e l'attrice premio Oscar per Il lato positivo ha potuto leggere la sceneggiatura completa prima di chiunque altro. Il casting di Leonardo DiCaprio, invece, è tutt'altra storia.

"Penso che sia un attore fantastico e adoro il lavoro che ha fatto, solo che ho pensato che non avrebbe mai accettato. In primo luogo perché, se io potessi lavorare solo con Martin Scorsese, lavorerei solo con Martin Scorsese, di certo non con Adam McKay!", ha scherzato McKay. "Ma a quanto pare ha davvero amato la sceneggiatura. Ci abbiamo lavorato a lungo. È stato un processo che è durato circa quattro, cinque mesi, apportavamo modifiche al personaggio e studiavamo diverse idee. Ci siamo presi una pausa nel primo periodo della quarantena, e una volta che con la produzione abbiamo trovato un modo teoricamente sicuro per girare il film, lui accettò. Non potevo crederci. Non mi sorprende che sia favoloso nel film".

Per DiCaprio Don't look up rappresenterà il primo film per un servizio di streaming on demand, e sarà immediatamente seguito da Killers of the Flower Moon di Apple Studios ... naturalmente diretto da Scorsese.

Ricordiamo che Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per Don't look up, ma molto probabilmente il film uscirà tra novembre e dicembre 2021 per partecipare alla prossima stagione dei premi.