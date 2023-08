Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, svelato il nuovo film? Sarà ambientato nel 1700

In attesa del loro nuovo film Killer of the Flowers Moon, presentato a Cannes 2023 e in uscita nei cinema italiani ad ottobre con 01 Distribution, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio potrebbero aver trovato il loro prossimo progetto.

Stiamo parlando di The Wager, progetto annunciato in casa Apple TV+ qualche tempo fa e basato guarda caso su un altro libro di David Gran, già autore del libro che ha ispirato Killers of the Flower Moon: il volume in questione, fresco di stampa, è “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder”, ed è stato lo stesso Grann ad anticipare l'arrivo del film in una recente intervista pubblicata in Francia, dove l'autore si trova per promuoverne l'uscita. Forse il nuovo film su Gesù dovrà aspettare? Di certo Scorsese, che a novembre festeggerà 81 anni, non accenna a rallentare.

Stando alla sinossi del libro di saggistica di Grann, basato su storie vere, The Wager è ambientato nel 1740 e inizia quando un barchino semi distrutto con 30 uomini a bordo approda sulla costa del Brasile: gli uomini sono l'equipaggio sopravvissuto di una nave britannica che stava inseguendo una nave spagnola e si era schiantata su un'isola nella regione della Patagonia del Sud America. Le loro storie di sopravvivenza li rendono degli eroi, tuttavia sei mesi dopo un'altra nave, ancora più malandata della prima, arriva sulla costa del Cile, questa volta con soli tre uomini a bordo: questi marinai accusano gli altri di essersi ammutinati e di averli lasciati a morire.

Ricordiamo che, attualmente, Scorsese ha tre film attualmente in fase di sviluppo: il sopracitato nuovo progetto su Gesù, un film biografico su Jerry Garcia con Jonah Hill e un film biografico su Teddy Roosevelt con Leonardo DiCaprio (del quale però si sono perse le tracce da diverso tempo). The Wager sarà la settima collaborazione tra Scorsese e DiCaprio: includendo anche Killers of the Flower Moon, ricordiamo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street.

Killers of the Flower Moon arriverà in Italia dal 19 ottobre.