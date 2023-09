Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nel video anteprima di Killers of the Flower Moon

Sono usciti i primi numeri del Box office per Killers of The Flower Moon, oltre ciò Apple ha rilasciato una clip che da un “inside look” della pellicola e che raccoglie i commenti di Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone e Martin Scorsese.

I due attori protagonisti appaiono assieme commentando la pellicola. Nel video Di Caprio Dice: “Il regno del terrore Osage è stato un pezzo affascinante di storia americana. Marty è ossessionato dall’idea di raccontare questa storia nella maniera più sincera possibile. Nel nostro film Earnest sviluppa una relazione con Mollie Burkhardt. (Riferendosi ad Hale, interpretato da De Niro) sicuramente rappresentava qualcuno che intendeva approfittare della situazione ad ogni costo”, “Hale è stata una presenza davvero enigmatica nel territorio Osage” ha aggiunto Gladstone, Di Caprio ha poi continuato: “C’era un forte necessita per Martin Scorsese, c’era qualcosa di intrinseco in lui per rendere giustizia alla storia”.

“Killers of the Flower Moon è stata una serie di omicidi di uomini e donne Osage per truffarli dopo la scoperta del petrolio nei loro territori. Ero affascinato dall’idea di raccontare questa storia che non è mai stata portata all’attenzione della nazione. Uno dei fattori chiave è che sono stato trasportato in questo mondo dove amore e amicizia coesistevano con palesi estorsioni, sfruttamenti e omicidi. Ernest è stato incoraggiato a sposare la ragazza dallo zio Bill Hale, per avere una quantità di profitto della sua famiglia con il petrolio. C’è una natura sinistra negli omicidi del popolo Osage. Volevo rendere giustizia agli Osage, così che il pubblico percepisca l’immensità della tragedia.” Ha dichiarato Martin Scorsese.

Il film uscirà il 19 Ottobre 2023 nelle sale italiane, e qui potete vedere l’ultimo trailer di Killers of the flower moon.