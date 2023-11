Leonardo DiCaprio:'Lily Gladstone è il cuore di Killers of the Flower Moon'

Intervistato da ABC News Breakfast Australia, Leonardo DiCaprio ha svelato che la decisione di ingaggiare Lily Gladstone per il ruolo di Mollie Kyle in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è stata molto semplice. DiCaprio ha elogiato la collega di set, sottolineandone i grandi pregi e il talento.

"Non appena Marty [Scorsese] l'ha incontrata tramite Zoom, ovviamente, perché eravamo nel bel mezzo del COVID, ha detto 'Questa è la persona che voglio per il ruolo'" ha dichiarato l'attore, specificando come osservarla trasformarsi nel personaggio sia stato 'straordinario'.



"Alla fine è davvero il cuore e l'anima di questo film" ha confessato DiCaprio. Paradossalmente, Lily Gladstone ha rischiato di lasciare il mondo della recitazione e intraprendere una carriera nell'analisi dei dati:"C'è sempre quella manciata di registi indipendenti davvero solidi da cui ricevo sempre una chiamata ma semplicemente non le ricevo così spesso". Nel frattempo è stato annunciato il Blu-ray di Killers of the Flower Moon, con tanto di data d'uscita.



Gladstone è entusiasta dell'esperienza lavorativa con Scorsese:"È davvero difficile spiegare cosa vuol dire lavorare con qualcuno che vive e respira il cinema in quel modo. Fa parte del suo DNA. E ogni volta che ho l'opportunità di lavorare con lui, non solo imparo di più sul cinema e sulla forma d'arte ma imparo anche cosa vuol dire essere un attore".



