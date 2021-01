Leonardo DiCaprio, la lettera a Joe Biden:'Sia il presidente del clima'

Leonardo DiCaprio non ha perso tempo. Il premio Oscar è una delle star di Hollywood maggiormente attive sulle questioni ambientali e ha voluto subito assicurarsi che il nuovo presidente Joe Biden fosse dalla sua parte. DiCaprio ha scritto una lettera sul cambiamento climatico al presidente, esortandolo ad impegnarsi anche su questo fronte.

"Il tempo per noi per affrontare la crisi climatica è adesso" ha scritto DiCaprio nella missiva che poi ha condiviso su Instagram.

"Oggi mi unisco ai leader mondiali del movimento economico, governativo, sindacale e ambientalista nel chiedere al presidente Joe Biden di essere il leader climatico di cui abbiamo bisogno e che la scienza richiede".



Avvertendo che 'il compito che ci attende è enorme', DiCaprio ha insistito sul fatto che 'la necessità di affrontare la devastante crisi sanitaria globale e le crisi economiche, e la necessità di unire gli americani per farlo, è urgente'.

DiCaprio ha sostenuto inoltre che la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e la ricostruzione dell'economia globale dovrebbero essere in concomitanza con le azioni per fermare il cambiamento climatico.

"Non sono missioni separate. Sono la stessa cosa. Questo è il decennio più decisivo nella storia dell'umanità per affrontare la crisi climatica" ha concluso la star di Titanic.

Appena insediatosi, Joe Biden ha disposto il ritorno degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi, patto internazionale determinato a combattere la crisi climatica. Il suo predecessore, Donald Trump, ritirò l'America dall'accordo nel 2017.



