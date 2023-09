Leonardo DiCaprio: 'La prima sceneggiatura di Killers of the Flower Moon fu cancellata'

È uscito l’ultimo trailer di Killers of The Flower Moon con Leonardo Di Caprio, prima dell’esordio al cinema. Il film ha subito parecchie variazioni dai piani iniziali, e la prima sceneggiatura è stata cancellata, perché?

L’attore protagonista ha dichiarato in merito: “Non mi è sembrato che andasse al cuore della questione. Non eravamo immersi nella storia degli Osage. C'era una piccolissima scena tra Mollie ed Ernest che ha suscitato una tale emozione in noi durante la lettura, e abbiamo iniziato a penetrare in quella relazione, perché era così contorta e bizzarra e diversa da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima.”

La sceneggiatura originale era basata sulla storia dell’agente dell’FBI Tom White, che nel film sarà interpretato da Jesse Plemons. Scorsese e il suo co-sceneggiatore Eric Roth l’hanno riscritta a favore di una versione più bilanciata dal punto di vista Osage. Killers of the Flower Moon è basato su una storia vera, tratta dall’omonimo libro di David Grann. Lo scrittore ha visitato il set ed è rimasto piacevolmente sorpreso:

“Ho visitato il set per qualche giorno. E sono rimasto davvero colpito da come sono riusciti a dare vita a queste figure storiche e a cogliere le verità nascoste della storia. Leo è sembrato in grado di catturare la natura di Ernest Burkhart, il livello di complicità tra il suo personaggio e questo sistema malvagio. E Lily Gladstone dà vita a Mollie con una tale sensibilità e forza emotiva, almeno nelle parti che ho visto.”

Sembrano quindi esserci ottimi presupposti per l’ennesimo successo di Martin Scorsese, pronto a sbancare agli oscar 2024 in competizione con Barbie e Oppenheimer. Ma il regista, nonostante l’età, ha ancora molti piani per il futuro; infatti, Martin Scorsese sarà attore nel suo prossimo film basato sulla figura di Gesù.