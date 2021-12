Leonardo DiCaprio e Kate Winslet si rincontrano dopo tantissimo tempo: lacrime assicurate!

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star Kate Winslet ha raccontato di essersi incontrata con Leonardo DiCaprio dopo diverso tempo, incontro che ha suscitato diverse emozioni nella famosa coppia di Titanic.

Parlando con il Guardian, la Winslet ha rivelato che lei e DiCaprio si sono 'beccati' a Los Angeles, e che durante il loro incontro lei non riusciva a smettere di piangere:

"Non riuscivo a smettere di piangere. Lo conosco praticamente da metà della mia vita! Com'è capitato a tantissime amicizie in tutto il mondo, il Covid ci ha separati e per un po' non siamo stati in grado di vederci. Leo è mio amico, un mio vero amico. Siamo legati per la vita". La star di Omicidio a Easttown ha anche ricordato il loro periodo sul set di Revolutionary Road, l'anti-Titanic per eccellenza. "Ricordo quei momenti! Non è stato piacevole per nessuno di noi, ma ci siamo buttati insieme. Anche se lui aveva molti più giorni liberi di quanti ne abbia mai avuti io. Ma non mi sarei mai lasciata sfuggire quell'occasione!"

A proposito, Leonardo DiCaprio esordisce oggi su Netflix col nuovo film di Adam McKay, Don't Look Up. Sapete che, durante le riprese, la star si è buttata in un lago ghiacciato per salvare due cani? Insomma, a quanto pare nonostante siano passati tantissimi anni, Leonardo DiCaprio è ancora il giovane Jack di Titanic.