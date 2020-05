Leonardo DiCaprio e Jonah Hill: The Wolf of Wall Street è record d'imprecazioni al cinema

The Wolf of Wall Street è indubbiamente tra i migliori film mai realizzai da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Jonah Hill e se c'è una curiosità che farà impazzire i fan della pellicola è sapere oltre ad essere ormai un cult la pellicola è anche da record... Per il maggior numero di parolacce presenti in un film!

Se per molti, pur non avendole contate, la notizia sia quasi ovvia, adesso c'è la conferma: dopo un accurato conteggio sono state individuate ben 715 imprecazioni in The Wolf of Wall Street!

La maggior parte di esse è stata inoltre pronunciata da Hill e non da DiCaprio, come invece ci si sarebbe aspettato: il protagonista Jordan Belfort ne pronuncia infatti solo 332, mentre le restanti 383 sono merito quali esclusivo del suo braccio destro, il paffuto Donnie Azoff.

Altra curiosità è che, sommando tutte quelle pronunciate nell'arco della loro carriera, il duo di attori detiene il podio anche al di fuori della pellicola e che il primo ed il secondo posto del podio non variano di una virgola: Hill si aggiudica infatti la medaglia d'oro con 376 imprecazioni, mentre a DiCaprio va quella d'argento con ben 361 parolacce.

Medaglia di bronzo va invece a Samuel L. Jackson, che nonostante i molteplici "fuck" e "motherfucker" che caratterizzano i suoi personaggi arriva ad un totale di 332.

The Wolf of Wall Street è a qua volta seguito da Uncut Gems (646) e Casino (606) e nonostante la classifica possa variare nei prossimi anni il capolavoro di Scorsese passerà alla storia anche per questo motivo.

Sapevate inoltre che fu Leonardo DiCaprio ad avere l'idea del casto di Matthew McConaughey? Solo il mese scorso il vero Jordan Belfort ha inoltre fatto causa ai produttori di The Wolf of Wall Street, che la sua storia non sia ancora finita?