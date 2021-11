Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothee Chalamet nel full trailer di Don't Look Up

Netflix ha diffuso in streaming il full trailer ufficiale di Don't Look Up, la nuova commedia scritta e diretta da Adam McKay che in un solo colpo riunisce star di serie A come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill e Timothee Chalamet più moltissime altre ancora. La pellicola sarà al cinema il 10 dicembre.

In precedenza avevamo visto la nuova immagine di Don't Look Up che riuniva DiCaprio, Lawrence e Chalamet, ormai lanciatissimo nel panorama hollywoodiano. Il film, dopo il passaggio in sala il 10 dicembre, sarà disponibile sulla piattaforma digitale dal 24 dicembre successivo.

Scritto e diretto da McKay, Don't Look Up vede i due vincitori del premio Oscar DiCaprio e Lawrence nei panni di un professore di astronomia e della sua studentessa universitaria che fanno una scoperta sensazionale ma al tempo stesso da incubo: una meteora delle dimensioni dell'Everest è destinata a colpire la Terra entro sei mesi. Nel disperato tentativo di radunare l'umanità per evitare il disastro, la coppia si imbarca in un tour mediatico per avvertire il mondo ... ma le speranze di un ultimo disperato tentativo di fermare la meteora in stile "Deep Impact" o "Armageddon" svaniscono presto quando gli astronomi si rendono conto che nessuno sembra voler fare nulla per impedire la catastrofe, che si tratti di un indifferente presidente degli Stati Uniti (Meryl Streep) o dei presentatori di uno spettacolo mattutino (Cate Blanchett e Tyler Perry). Insomma, il mondo a quanto pare non vuole 'alzare lo sguardo'.

In una precedente clip Meryl Streep è il presidente degli Stati Uniti d'America.

Nel cast troviamo inoltre anche Mark Rylance, Ron Perlman e Ariana Grande, quest'ultima nella parte di se stessa. McKay era assente dalla regia dal 2018, anno del suo Vice - L'uomo nell'ombra, con Christian Bale nei panni di Dick Cheney.