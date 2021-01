Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence: le foto del film Netflix Don't Look Up

Si stanno svolgendo a Boston in questi giorni le riprese di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Jennifer Lawrence. Dopo aver visto il trailer ora possiamo sbirciare sul set del film grazie ad alcune foto pubblicate da JustJared, che ritraggono proprio le star protagoniste.

Don't Look Up segue la storia di due astronomi di basso livello che decidono di mettere in piedi un tour stampa per avvisare l'umanità del pericolo di un asteroide in procinto di colpire la Terra con conseguenze devastanti.

Inizialmente le riprese erano in programma per il mese di aprile 2020 ma la pandemia di Coronavirus ha costretto la produzione a slittare il primo ciak a fine anno.



Grazie allo slittamento della produzione, Leonardo DiCaprio ha potuto partecipare al film, dopo gli iniziali tentennamenti legati alla lavorazione di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Don't Look Up è scritto da Adam McKay, che lavora al progetto anche in qualità di produttore, oltre che di regista.

Il cast è di primissimo livello e comprende Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi e Matthew Perry.



