Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence: per Don't Look Up Netflix schiera un cast stellare

Per la commedia Don't Look Up, diretta da Adam McKay, Netflix sta mettendo in piedi un cast composto da alcuni degli attori più importanti degli ultimi anni. A Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, entrambi già da un po' di tempo accostati al progetto, si sono aggiunti tanti altri nomi di grido.

Secondo quanto riporta Deadline, infatti, faranno parte del film anche Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley. Un cast davvero stellare, che mette l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati.

In Don't Look Up Jennifer Lawrence, che ha da poco compiuto trent'anni, interpreta una modesta astronoma che scopre insieme al suo partner che un asteroide si sta dirigendo verso la Terra ed è destinato a distruggerla. I due scienziati iniziano così un viaggio in tutto il Paese per avvertire la popolazione dell'imminente sciagura, ma nessuno sembra crederci o preoccuparsene.

Secondo The Hollywood Reporter il budget del film è di 75 milioni di dollari, ma a quanto riporta IndieWire una fonte vicina a Netflix avrebbe smentito la cifra.

"Sono entusiasta di girare questo film con Jennifer Lawrence" ha dichiarato qualche mese fa Adam McKay. "E il fatto che Netflix veda questo film come una commedia di portata mondiale alza l'asticella per me e il mio team in modo emozionante e motivante."