Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence arrivano su Netflix nel trailer di Don't Look Up

Dopo i successi di La grande scommessa e Vice, il regista e sceneggiatore Adam McKay si prepara all'esordio sul servizio di streaming on demand Netflix col suo nuovo film Don't Look Up, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Dopo le prime foto ufficiali di Don't Look Up, Netflix ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale del film, atteso sulla piattaforma per il prossimo 24 dicembre dopo un'uscita anticipata in sale selezionate dal 10 dicembre.

Scritto e diretto da McKay, Don't Look Up vede i due vincitori del premio Oscar DiCaprio e Lawrence nei panni di un professore di astronomia e della sua studentessa universitaria che fanno una scoperta sensazionale ma al tempo stesso da incubo: una meteora delle dimensioni dell'Everest è destinata a colpire la Terra entro sei mesi. Nel disperato tentativo di radunare l'umanità per evitare il disastro, la coppia si imbarca in un tour mediatico per avvertire il mondo ... ma le speranze di un ultimo disperato tentativo di fermare la meteora in stile "Deep Impact" o "Armageddon" svaniscono presto quando gli astronomi si rendono conto che nessuno sembra voler fare nulla per impedire la catastrofe, che si tratti di un indifferente presidente degli Stati Uniti (Meryl Streep) o dei presentatori di uno spettacolo mattutino (Cate Blanchett e Tyler Perry). Insomma, il mondo a quanto pare non vuole 'alzare lo sguardo'.

Nel cast anche da Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi ed Himesh Patel.