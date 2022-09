Leonardo DiCaprio è di nuovo innamorato e con Gigi Hadid fa sul serio!

Oramai riguardo la vita sentimentale di Leonardo DiCaprio in rete circolano più meme che notizie reali. Recentemente la sua relazione con la modella Camila Morrone è naufragata ed un grafico ci mostra come l'attore non frequenti donne over 25 da un bel po' di tempo.

Durante la settimana della moda di New York, però, l'attore è stato visto in compagnia di Gigi Hadid, modella 27enne (e qui il grafico trova la sua repentina smentita) ed ex compagna del cantante Zayn Malik, con il quale ha avuto una figlia nel 2020. DiCaprio pare essere completamente preso dalla Hadid, tanto da trascorrerci molto tempo insieme come rivelato dalla rivista People.

Una fonte vicina ai due ha poi raccontato: "A lui piace molto il fatto che lei abbia una vita regolare. Ha un figlio ed è matura. Vuole stare con qualcuno che abbia la sua stessa idea di cause giuste e opinioni politiche". Insomma DiCaprio, l'instancabile romantico, ci ha messo veramente poco tempo per riprendersi dalla fine della relazione con la Morrone.

Sembra che i due si stiano semplicemente conoscendo e in attesa di ulteriori news sulla (presunta) neo-coppia, possiamo tenere d'occhio le loro carriere che viaggiano a vele spiegate. Leonardo DiCaprio ha recentemente terminato le riprese di Killers of the Flower Moon, il dramma poliziesco diretto da Martin Scorsese che potrebbe essere stato posticipato al 2023, mentre Gigi Hadid ha recentemente lanciato la sua linea di abbigliamento "Guest In Residence", di cui è fondatrice e direttrice creativa.