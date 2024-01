Leonardo DiCaprio, iniziate le riprese del nuovo misterioso film di Paul Thomas Anderson

Dopo la conferma della presenza di Leonardo DiCaprio nel cast del film, in queste ore ci giunge voce dell'inizio delle riprese del nuovo misterioso lungometraggio di Paul Thomas Anderson, la nuova fatica dell'acclamato regista hollywoodiano dopo il successo di Licorice Pizza.

La produzione del nuovo film - il cui titolo è ancora sconosciuto - è iniziata ad Eureka, sulla costa della California. I dettagli sul nuovo film di Paul Thomas Anderson sono in gran parte sconosciuti, ma lo scorso dicembre il regista de Il petroliere e Vizio di forma ha dichiarato che il film avrebbe avuto un'“ambientazione contemporanea”. Inoltre, dagli ultimi report, il progetto è stato descritto come sarebbe il lavoro “più commerciale” nella carriera del regista, una definizione che potrebbe essere legata tanto alla trama quanto alla presenza di DiCaprio, una delle più grandi star del mondo e nome di assoluto richiamo per il box office.

Il cast confermato comprende anche Sean Penn e Regina Hall, mentre i rumor suggeriscono anche la presenza di Viggo Mortensen, Rachel Taylor e Joaquin Phoenix, già collaboratore di Paul Thomas Anderson in The Master e Vizio di forma. Da segnalare inoltre che il film è prodotto da Warner Bros., che ha istituito un budget stimato intorno ai 100 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti uno dei progetti più interessanti e misteriosi degli ultimi anni, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.