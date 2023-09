Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid si sono lasciati? 'Lei non si fida di lui, troppo donnaiolo

Tra Leonardo Di caprio e Vittoria Ceretti è scattato l’amore. L’attore sembrava avere una relazione romantica con la modella Gigi Hadid, ma i nuovi sviluppano confermano una rottura definitiva tra i due?

Secondo People, non era mai esistita una relazione ufficiale tra Di Caprio e Hadid: “La frequentazione con Leo non è mai stata seria per lei e non lo sarà mai. Le piacciono le sue attenzioni e le piace uscire con lui. Hanno molti amici in comune e si frequentano anche in gruppo. Gigi è single ed è molto felice della sua vita".

Parlando con US Weekly, un insider ha invece confermato che "Leo e Gigi non stanno più insieme".

“Sono ancora in contatto nonostante le loro relazioni romantiche. (A Di Caprio) piace moltissimo viaggiare e uscire, è un po' donnaiolo. (Gigi Hadid) non vuole uscire seriamente con qualcuno se non può presentarlo a suo figlio, che è la sua priorità. La modella ama ancora Leo come amico e come persona."

La nuova fiamma di Leo è Vittoria Ceretti, modella italiana. I due si sono incontrati alla premiere di Killer of The Flower Moon e sono stati visti assieme un pomeriggio a Los Angeles: “Una spia ci ha detto che la coppia era "insieme" dopo essere stata avvistata a festeggiare per due notti di fila negli Hamptons, a New York. Anche se il duo non era solo, i testimoni hanno detto che sembravano essere una coppia, dato che c'era una "vibrazione" tra i due. Il modo in cui si parlavano... si poteva sentire l'energia.” Ha rivelato l’insider Page Six.

Per l’attore non c’è solo la vita sentimentale, anzi, il lavoro viene prima di tutto. E a proposito di lavoro, e uscito l’ultimo trailer di Killer of The Flower Moon con Leonardo Di Caprio.