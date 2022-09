Leonardo DiCaprio: Gigi Hadid è la nuova fiamma dopo la rottura con Camila Morrone?

L'ultima relazione di Leonardo DiCaprio con la modella e attrice argentina Camila Morrone si è ufficialmente conclusa dopo quattro anni. Il suo prossimo interesse romantico potrebbe essere la modella americana Gigi Hadid, secondo quanto riportato dagli ultimi rumor che ruotano attorno alle due star.

Infatti, diverse fonti hanno confermato che "Leo e Gigi si sono incontrati alcune volte quest'estate". Apparentemente, i due si conoscono da anni e secondo un insider la loro relazione sarebbe casuale poiché avrebbero molti amici in comune. Altri invece ritengono che i due stiano uscendo solo come amici. In ogni caso, DiCaprio e Hadid stanno ultimamente passando molto tempo insieme.

Gigi Hadid è una modella statunitense, madre di Khai, nata a settembre 2020. Nel corso degli anni ha avuto una relazione saltuaria con il padre di Khai, Zayn Malik dei One Direction e i due si sono ufficialmente lasciati nel 2021 dopo un'accesa discussione. In questo momento, i due si sono riappacificati per il bene della figlia.

Una cosa è certa: se ci fosse davvero molto di più di semplice amicizia tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, la coppia diventerebbe una delle più chiacchierate e spettegolate di tutta Hollywood. In attesa di saperne di più, vi lasciamo con il grafico dedicato a DiCaprio secondo cui l'attore non frequenterebbe donne over 25.