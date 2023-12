Da Leonardo DiCaprio a George Clooney, 5 attori che rifiutano la stella sulla Walk of Fame

La stella sulla Hollywood Walk of Fame rappresenta uno dei maggiori riconoscimenti con cui l’industria omaggia le personalità del cinema e della tv che abbiano lasciato un segno nel corso della propria carriera. Alcuni grandi nomi, però, hanno, per ragioni diverse, scelto di non accettare l’omaggio, declinando l’offerta ricevuta.

Dopo aver parlato del fatto che George Clooney abbia diretto il suo ultimo film dal letto per colpa del COVID, torniamo a parlare del protagonista di Ocean’s Eleven per ricordare che l’attore è stato tra quelli che hanno deciso di non volere il proprio nome sulla Hollywood Walk of Fame. A tal proposito, Clooney, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al motivo per cui avrebbe declinato l’offerta della, a quanto pare, non così ambita stella.

Non è infatti un caso isolato, quello dell’interprete di L’Uomo che Fissava le Capre, con diversi altri protagonisti della scena che hanno preferito non accettare il riconoscimento.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, infatti, non hanno accettato la stella, in quanto non intenzionati a contribuire con le tasse di mantenimento del simbolo, mentre Angelina Jolie sarebbe stata troppo occupata per presenziare a un’eventuale svelamento della stella a lei dedicata.

Ancora più particolare la scelta di Julia Roberts che ha deciso di non volere avere il suo nome sulla Walk of Fame per evitare che le persone camminassero sul suo nome.

Altre grandi celebrità hanno deciso di rinunciare alla stella per i più svariati motivi, a dispetto dell’importanza di un simbolo che rappresenta, al momento, più di 2750 grandi personalità di Hollywood. A proposito di grandi rifiuti, vi lasciamo ai ruoli non accettati da Leonardo DiCaprio nel corso della sua decennale carriera.