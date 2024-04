Leonardo DiCaprio sarà Frank Sinatra: cosa dovete sapere sul film di Martin Scorsese

Oltre al biopic di Bruce Springsteen con Jeremy Allen White, il filone dei biopic musicali continuerà il suo crescendo grazie ad un film su Frank Sinatra interpretato da Leonardo DiCaprio e diretto da Martin Scorsese.

Il film di Frank Sinatra, che Scorsese e DiCaprio - un duo storico tornato recentemente a collaborare con l'acclamato Killers of the flower moon - inseguono da diversi anni, è stato confermato in queste ore da Variety: Leonardo DiCaprio interpreterà Sinatra e Jennifer Lawrence sua moglie Ava Gardner. Sony è attualmente lo studio in pole position per acquistare il pacchetto.

L'annuncio è una vera e propria sorpresa per i fan della coppia Scorsese-DiCaprio, dato che l'autore aveva dichiarato 'abbandonato' il progetto nel 2017 dopo averne guidato lo sviluppo per quasi vent'anni: non molti ricorderanno infatti che il biopic di Frank Sinatra di Martin Scorsese fu annunciato nel lontano 2000, e all'epoca l'autore aveva offerto la parte a John Travolta, con Phil Alden Robinson scelto per scrivere la sceneggiatura successivamente assegnata a Billy Ray. Poi, in un'intervista del 2017, Scorsese rivelò che il film era stato cancellato, dopo averlo paragonato ad un mix tra The Aviator e Quei bravi ragazzi. Il motivo della cancellazione era stato, secondo Scorsese, il no della famiglia di Sinatra: "Il film racconta anche le cose spiacevoli, e capisco che possa essere imbarazzante per i familiari", aveva detto il regista.

La figlia di Sinatra, Tina, attualmente controlla la proprietà di suo padre: avrà deciso di dare l'okay? Monitoreremo l'evolversi della situazione. Nel frattempo ricordiamo che il film di Frank Sinatra, secondo le fonti, sarà girato immediatamente dopo Vita di Gesù, con Scorsese che prevede di realizzare le due opere back-to-back.

