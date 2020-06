Leonardo DiCaprio, la foto della star che compra l'olio ligure è virale

Leonardo DiCaprio consumatore di olio italiano è una notizia che non poteva che diventare virale in men che non si dica sul web. La star di Titanic è stata immortalata all'uscita di Eataly a Los Angeles con il carrello della spesa, dal quale spicca una latta di olio ligure, precisamente l'Olio Evo di Badalucco, in Liguria.

La foto è stata ripresa anche dall'assessore regionale al turismo della regione Liguria, Gianni Berrino:"Grande orgoglio per il Ponente ligure sapere che la qualità del nostro nettare di oliva taggiasca venga apprezzata in tutto il mondo! Pare che anche il famoso attore Leonardo DiCaprio ne sia rimasto stregato!" ha annunciato euforico sui social.



Di chiare origini italiane (il padre George DiCaprio aveva degli avi italiani), Leonardo DiCaprio ha sempre avuto un ottimo rapporto con l'Italia, tanto che nei primi mesi del 2019 circolò la voce dell'acquisto di una casa nel Belpaese da parte dell'attore, tra il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Spesso l'attore si è recato in Italia per trascorrere le vacanze, e negli anni è stato avvistato sia a Roma che in zone di mare come la Puglia.

La metà nostrana è stata scelta da DiCaprio anche nell'ultimo periodo estivo, quando ha visitato gli scavi di Ercolano insieme alla fidanzata, Camila Morrone.

