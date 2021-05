Leonardo DiCaprio nella prima foto di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Scorsese!

Poco settimane dopo l'inizio delle riprese di Killers of the Flower Moon, ecco arrivare in rete la prima immagine ufficiale della pellicola che firmerà la nuova collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, per la prima volta al fianco di Robert De Niro in un film del regista.

Produzione Apple Studios, la pellicola è basata sull'acclamato libro best-seller scritto da David Grann che racconta della sbalorditiva serie di "incidenti", avvelenamenti e sparatorie che colpirono i nativi americani della Nazione Osage, la maggior parte dei quali erano diventati ricchi grazie alla scoperta del petrolio nella loro riserva dell'Oklahoma.

A sinistra dell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo Lily Gladstone (Certain Women, Billions) nei panni di Mollie Kyle, una donna Osage che ha ereditato una vasta fortuna. Al suo fianco troviamo invece Di Caprio nel ruolo di Ernest Burkhart, nipote del potente allevatore William Hale (interpretato da De Niro) che ha usato la forza bruta per prendere il controllo del suo terreno in Oklahoma.

Oltre a loro, il cast del film includerà anche il grande Al Pacino, il candidato all'Emmy Award Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Michael Abbott Jr., Scott Shepherd e i cantautori vincitori del Grammy Award Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Che ve ne pare di questa prima immagine? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, lo sceneggiatore Eric Roth ha anticipato che Killers of the Flower Moon sarà qualcosa di mai visto prima.