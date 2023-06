Leonardo DiCaprio è a Forte dei Marmi: una fan rischia di annegare per raggiungerlo!

Continua il tour tutto italiano di Leonardo DiCaprio, non senza qualche incidente: all'insaputa dell'attore, infatti, la sua presenza a Forte dei Marmi ha rischiato di diventare la causa di una vera e propria tragedia al largo delle coste toscane, tutto per l'incredibile avventatezza di una fan evidentemente davvero sfegatata.

Dopo aver fatto visita alla Galleria degli Uffizi nei giorni scorsi, infatti, l'attore di The Wolf of Wall Street ha pensato di concedersi qualche giorno di mare a bordo del suo yacht al largo della nota località marittima in provincia di Lucca: non poteva sapere, il povero Leo, che a qualcuno sarebbe saltato in mente di tentare di raggiungerlo a nuoto!

A tentare la disperata impresa è stata una fan un filo sconsiderata ed evidentemente non dotata della resistenza di una nuotatrice professionista: oltrepassata una delle boe, infatti, la donna si è sentita svenire ed ha immediatamente chiesto aiuto ai due bagnini che, fortunatamente, avevano sin dall'inizio tenuto d'occhio le singolari gesta della 50enne spagnola.

La donna è quindi stata tratta in salvo dai due e l'intera vicenda è stata archiviata come un aneddoto da raccontare ad amici e parenti: le cose, però, sarebbero potute andare decisamente peggio senza l'intervento di chi di dovere! Chissà che il buon Leo non decida comunque di andare a stringere la mano a una fan tanto volenterosa e incosciente.