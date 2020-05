Leonardo DiCaprio, in quale film Martin Scorsese s'innamorò dell'attore?

Che Leonardo DiCaprio sia uno degli attori con cui Scorsese ami di più lavorare non è un mistero: il sodalizio tra i due nacque nel lontano 2002 per Gangs of New York e, da allora, la star di Titanic è entrata a far parte della ristretta cerchia di attori feticci del regista, insieme a gente del calibro di Robert De Niro.

Caso vuole, tra l'altro, che proprio Robert De Niro abbia giocato un ruolo fondamentale negli eventi che hanno portato Scorsese a voler a tutti i costi mettere sotto la sua ala protettrice l'attore a cui avrebbe affidato il ruolo da protagonista in film come Shutter Island, The Aviator o The Wolf of Wall Street.

Facciamo un passo indietro e torniamo al 1993, anno in cui il giovanissimo Leonardo DiCaprio appare sul grande schermo in quel Voglia di Ricominciare che fu uno dei suoi primi ruoli da protagonista: al suo fianco, guarda un po', c'era un certo Bob De Niro.

Proprio il protagonista di Taxi Driver, che qualcosa di recitazione dovrà pur capirne, adocchiò il suo giovanissimo co-protagonista e segnalò la sua performance al buon Martin che, conscio dell'eccezionalità della cosa (De Niro non è mai stato particolarmente prodigo di complimenti per i suoi colleghi, non al punto da segnalarli al suo amico almeno) non perse tempo a dare uno sguardo al film: il resto, come tutti sappiamo, è storia del cinema.

Dedicate un pensiero al caro Bob, dunque, ogni volta che state per godervi l'ennesimo rewatch di uno dei film di cui sopra! Qualche giorno fa, intanto, proprio DiCaprio ha donato 2 milioni ad un parco in Congo, confermandosi una delle star più attive sul fronte ambientale.