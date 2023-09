Leonardo DiCaprio, un suo film iconico ha ispirato questo esilarante video del Man City

L'account social del club calcistico inglese del Manchester City ha pubblicato un video che annuncia il rinnovo del terzino Kyle Walker, al centro di voci su un possibile passaggio al Bayern Monaco. Alla fine, Walker ha scelto di rimanere alla corte di Guardiola e il club ha scelto un modo particolare per ufficializzarlo.

Il video in cui Walker annuncia ai propri compagni di aver deciso di rinnovare il contratto con i Citizens è palesemente ispirato ad una famosa sequenza di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio protagonista nei panni di Jordan Belfort, un broker di New York che si fa strada nel mondo della finanza americana con metodi non proprio ortodossi e legali. Su Everyeye trovate il riassunto della storia di Jordan Belfort.

Nel film, atteso ad una possibile resa pubblica perché braccato dall'FBI, Belfort (DiCaprio) sorprende tutti quanti annunciando, con espressioni e movenze aggressive ed euforiche, di non avere alcuna intenzione di abbandonare la propria società.

Nel video del City, davanti ad un microfono, Kyle Walker annuncia entusiasta ai propri compagni che non lascerà il Manchester City scatenando, proprio come accade nella scena del film di Martin Scorsese uscito nel 2013, l'esultanza sguaiata dei propri compagni di squadra.



Se volete rispolverare uno dei film più acclamati della lunga carriera di Scorsese potete prima leggere la nostra recensione di The Wolf of Wall Street.