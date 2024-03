Leonardo DiCaprio, il nuovo film avrà un budget di 175 milioni? Svelata la trama

In queste ore sono state svelate nuove informazioni sul prossimo film di Leonardo DiCaprio, la misteriosa nuova opera scritta e diretta da Paul Thomas Anderson, il regista di culto dietro capolavori come Magnolia, Il petroliere, Vizio di forma e Il filo nascosto.

Grazie al noto giornalista del settore e scooper Jeff Sneider, infatti, il budget del film si attesta intorno ai 175 milioni di dollari, di molto superiore rispetto ai precedenti rapporti che lo volevano fisso a 115 milioni: già questa cifra avrebbe rappresentato l'investimento più costoso di sempre nella carriera di Paul Thomas Anderson, ma ora a 175 milioni il film supererà di gran lunga il budget di Oppenheimer (100 milioni + 100 milioni di marketing) per attestarsi più dalle parti di quello di Dune: Parte 2.

Inoltre, per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni confermano che il film sarà una rielaborazione moderna di Vineland, celebre romanzo di Thomas Pynchon ambientato nell'era di Ronald Reagan: nella versione di PTA, a quanto pare la storia avrà luogo in una realtà alternativa americana governata da un regime MAGA, con il gruppo di hippy protagonisti del romanzo intenti a ribellarsi allo status quo. In base a queste informazioni, pare che Sean Penn interpreterà il capo di un gruppo suprematista bianco che ha l'obiettivo di sbarazzarsi di una figlia illegittimo interrazziale avuto negli anni '60 con il personaggio di Regina Hall. DiCaprio, invece, è il padre adottivo della ragazzina.

Per altri contenuti guardate le prime foto dal set del film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio intendo a rapinare un furgone blindato.

