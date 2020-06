Leonardo DiCaprio: una festa privata in Yatch per festeggiare i 23 anni della ragazza

È Page Six a raccontarci un Leonardo DiCaprio più romantico del solito, perché a quanto pare avrebbe organizzato una meravigliosa festa privata in yatch per festeggiare il 23esimo compleanno della sua ragazza, la modella Camila Morrone, con cui fa ormai coppia fissa dal due anni e mezzo, per la precisione dal dicembre 2017.

Come è possibile vedere anche nell'immagine esclusiva di Page Six, DiCaprio è stato uno dei pochi invitati a indossare una mascherina per il viso, perché magari ce lo stiamo dimenticando ma viviamo nell'era post-Covid, nella Fase 2 di una situazione pandemica dove il pericolo è attualmente sotto controllo ma non rientrato, specie negli Stati Uniti d'America.



La festa era anche a tema: gli invitati indossavano infatti cappelli da Cowboy sopra ad abiti occidentali, non è chiaro con quale significato. Tra questi c'erano l'attrice Nina Dobrev, lo snowborder olimpionico Shaun White e gli attori Kevin Connolly e Lukas Haas. La barca era un Leight Star Super Yacht di 43 metri, partito da Marina Del Rey a Los Angeles per raggiungere Malibù alle 11:00 di mattina, con un ritorno verso le 16:30.



Curiosamente, non anagraficamente ma temporalmente, 23 sono anche gli anni esatti d'età che separano Leonardo DiCaprio dalla sua giovane e splendida fidanzata, con cui sembra procedere comunque tutto a gonfie vele.



Vi ricordiamo che Leonardo DiCaprio sarà protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.