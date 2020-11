Leonardo DiCaprio e Emile Hirsch sono amici, e noi non lo sapevamo

Sarà anche novembre, ma in California il sole non manca mai, e così i colleghi e amici Leonardo DiCaprio e Emile Hirsch ne approfittano per passare la giornata in spiaggia.

Eccole sulla spiaggia di Malibù, le due stelle di Hollywood.

Le co-star nell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'Era Una Volta A... Hollywood, Leonardo DiCaprio e Emile Hirsch, sembrano essere degli amiconi anche nella vita reale. Paparazzati lo scorso venerdì sulle coste della contea di Los Angeles, Leo e Emile (più altri amici e il papà del protagonista di Titanic e Prova a Prendermi) hanno trascorso la giornata in compagnia, camminando sulla sabbia e sguazzando nell'acqua del Pacifico.

Non avvistata, riporta People, la ragazza di DiCaprio, Camila Morrone, con cui era invece stato fotografato lo scorso agosto.

DiCaprio è attualmente legato a una serie di progetti sia come produttore che come attore (trai quali vi sono anche gli attesi Killers of the Flower Moon e The Devil in the White City, entrambi diretti da Martin Scorsese) anche se più di recente lo abbiamo potuto vedere in un qualcosa di forse più "vicino" a noi... Lo spot della nuova Fiat 500. Hirsch, intanto, dovrebbe essere impegnato con il thriller psicologico State of Consciousness, le cui riprese sono già partite proprio qui in Italia.