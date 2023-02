Leonardo DiCaprio, Eden Polani è davvero la nuova fidanzata? I dettagli

Negli ultimi giorni Leonardo DiCaprio è finito al centro del gossip per una presunta relazione che avrebbe iniziato con la modella Eden Polani, 19 anni. La grande differenza d'età fra i due - DiCaprio ha 48 anni - e la presunta abitudine dell'attore a fidanzarsi con donne molto più giovani di lui ha creato un vespaio di polemiche.

Ma Eden Polani è davvero la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio? Nel frattempo da oggi torna al cinema Titanic, a venticinque anni dall'uscita nelle sale.

Una fonte vicina all'attore ha dichiarato che tra i due non è in corso una relazione.



"Leo ed Eden erano seduti l'uno accanto all'altro al party e si trovavano nello stesso gruppo. Solo perché Leo potrebbe parlare o sedersi accanto ad una ragazza non significa che stia uscendo con lei".

Le speculazioni circa una presunta liaison tra i due sono nate dalle fotografie di Polani e DiCaprio seduti accanto al party per l'uscita del nuovo EP di Ebony Riley a Los Angeles lo scorso 31 gennaio.



In effetti molte delle ex fidanzate conosciute di Leonardo DiCaprio avevano meno di 25 anni nel corso delle relazioni con l'attore, soprattutto quelle recenti.

Lo scorso anno ha avuto una storia con Victoria Lamas, 23 anni, mentre è durata qualche anno la relazione con Camila Morrone, conclusa nel 2022 poco dopo il suo 25° compleanno.



Proprio in seguito a queste notizie sulla sua vita personale, era nato un grafico ironico su DiCaprio che cercava di dimostrare questa sua attitudine.