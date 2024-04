Leonardo DiCaprio doveva essere Lex Luthor in Batman v Superman! Perché saltò?

Batman v Superman è ritenuto dai più un film, a esser buoni, dimenticabile: sul Lex Luthor di Jesse Eisenberg i fan sono però da sempre divisi, tra chi ritiene che tutto sommato la sua prova non fosse così male e chi, invece, proprio non sopporta quella versione del celebre villain. E se al posto di Eisenberg ci fosse stato Leonardo DiCaprio?

Dopo aver affrontato la questione della pessima accoglienza riservata a Batman v Superman, infatti, proprio Zack Snyder ha svelato di aver avuto intenzione di ingaggiare la star di The Wolf of Wall Street per il ruolo di Luthor, arrivando effettivamente a offrirgli la parte. Cosa andò storto, quindi?

"Penso che DiCaprio avesse un sacco di ottime idee, a dire la verità, almeno stando al nostro incontro. Penso che alla fine fosse un po' tipo: 'Eh, non lo so', ma ebbe delle osservazioni molto intelligenti sul materiale e sul personaggio. Penso sia stato lui a suggerirmi l'idea di far scontrare Superman con la Justice League a un certo punto. Io pensai tipo: 'Oh, questa mi piace. Metterò quest'idea da parte, ma prima o dopo questa cosa succederà'" sono state le parole del regista. Il buon Leo avrà mai rimpianto la scelta di tirarsi indietro? Qualcuno, prima o poi, dovrà chiederglielo!

