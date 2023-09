Leonardo DiCaprio doveva essere Anakin Skywalker? 'Incontrai George Lucas'

Leonardo DiCaprio rifiutò il ruolo di Anakin Skywalker per un motivo ben preciso, ma, ora, grazie a una nuova dichiarazione dell'attore, scopriamo che la sua partecipazione nel franchise non è stata colta per un soffio: ha addirittura incontrato George Lucas!

"Ho avuto un incontro con George Lucas su questo aspetto, sì" ha affermato DiCaprio, riferendosi alla possibilità di interpretare Anakin Skywalker/Darth Vader negli ultimi due film della trilogia prequel. "Ancora una volta, però, non mi sentivo pronto per un'esperienza simile". Infine – come sappiamo tutti – il ruolo sarebbe andato a Hayden Christensen, ora tornato in Star Wars: Ahsoka.

"Ho adorato Star Wars, e ho trovato l'audizione davvero emozionante. In ogni caso, avevo la sensazione che fosse semplicemente irraggiungibile" ha continuato Christensen. "Ricordo di aver incontrato George Lucas per la prima volta, ed è stato davvero emozionante" ha continuato Christensen. "Senza contare l'audizione insieme a Natalie Portman. Il processo è stato molto lungo, ma, per tutto il tempo, non ho mai pensato che ce l'avrei fatta, quindi mi limitavo a divertirmi. Poi, quando ho ricevuto la telefonata per interpretare la parte... Sì, mi ha cambiato la vita". Ecco perché "Star Wars occupa un posto molto speciale nel mio cuore. Mi è piaciuto moltissimo tornare a essere un fan e guardare queste storie come fanno tutti gli altri".

Il nuovo capitolo del franchise è appunto Ahsoka, disponibile su Disney+ dal 22 agosto 2023. Ambientata durante gli anni di The Mandalorian, racconta la storia dell'ex-padawan Ahsoka Tano, impegnata in un'indagine sulla minaccia che rischia di sprofondare di nuovo l'universo nel caos. Il sesto episodio debutterà il prossimo 19 settembre.