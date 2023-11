Leonardo DiCaprio dichiara amore a Martin Scorsese: 'Il mio padre cinematografico'

Dove c'è Leonardo DiCaprio c'è Martin Scorsese e dove c'è Martin Scorsese c'è Leonardo DiCaprio. Il sodalizio tra attore e regista è iniziato con Gangs of New York nel 2002 e attualmente Killers of the Flower Moon, frutto del loro più recente lavoro è in sala.

Da Scorsese, DiCaprio ha imparato molto tanto da arrivare a definirlo una figura paterna e nel suo percorso di continua crescita artistica ha citato un altro grande collaboratore del regista di Taxi Driver: Robert De Niro: "Scorsese per me è stato una figura paterna nel cinema, proprio come lo è stato il signor De Niro - detto DiCaprio a Entertainment Tonight - li considero la grande coppia della mia generazione per quanto riguarda i risultati cinematografici".

Ma certamente un posto nel cuore dell'attore è occupato da Martin Scorsese: “Per quanto riguarda Scorsese cosa si può dire di lui oltre al fatto che è davvero un tesoro nazionale? - prosegue DiCaprio - e continua ancora a realizzare film audaci e indipendenti anche se hanno un budget enorme. È un artista fondamentale di tutta questa era del cinema e non riesco a spiegare quanto ho imparato da lui". E come dare torto a DiCaprio: abbiamo riscontrato uno Scorsese molto potente nell'ultimo western sul massacro Osage come scriviamo nella nostra recensione di Killers of the Flower Moon.

L'ultima impresa del maestro del cinema è Killers of the Flower Moon, con cameo proprio di Scorsese, che vede Leonardo DiCaprio nel ruolo dell'avido Ernest Burkhart che sposa una donna Osage per interesse economico.