Leonardo DiCaprio cuore d'oro: per i figli di Tobey Maguire è un secondo papà

Leonardo DiCaprio ha vestito spesso i panni di un padre sul grande schermo (anche se alle volte un po' inquietante), ma nella vita reale l'attore non ha ancora avuto figli. Ma per Tobey Maguire non ci sono dubbi: DiCaprio potrebbe essere un ottimo papà e a confermarlo sono i momenti passati con i figli di Maguire!

DiCaprio e Maguire si conoscono da quando erano dodicenni, e negli anni sono diventati poi idoli nel cinema senza che la loro amicizia fosse mai scalfita: Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio sono stati persino paparazzati insieme agli Uffizi! Incredibile ma vero, i due non hanno mai condiviso il set! Ma i figli sì: Leonardo DiCaprio, infatti, è stato paparazzato più volte con i figli di Maguire, Rubis e Otis: i due non sono più bambini, avendo 14 e 16 anni, ma passano ancora molto volentieri momenti con lo "zio Leo". Lo stesso attore ha affermato che proprio il tempo di qualità che DiCaprio ha passato con i suoi figli sono prove tangibili che il nostro amato Jack Dawson sarebbe un affettuosissimo papà.

Leonardo DiCaprio tornerà sul grande schermo il prossimo ottobre nel nuovo film di Martin Scorsese Killer of The Flower Moon dove interpreterà un personaggio avido di denaro che stringe un matrimonio di interesse nella tribù dei nativi Osage: per molti DiCaprio in Killer of The Flower Moon sarà da Oscar! Che sia la volta per una seconda statuetta per l'attore? Staremo a vedere!