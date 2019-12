Leonardo DiCaprio consegnerà a Robert De Niro il SAG Life Achievement Award

Robert De Niro è stato insignito del SAG Life Achievement Award e il premio gli verrà consegnato dal collega Leonardo DiCaprio. I due hanno recitato insieme in Voglia di ricominciare nel 1993 e spesso DiCaprio è stato etichettato come l'erede di De Niro. In questo periodo Robert De Niro è su Netflix come protagonista di The Irishman di Scorsese.

Il SAG Life Achievement Award è un premio scelto dai membri del SAG-AFTRA National Honours and Tributes Committee e viene assegnato ad un attore per 'i risultati eccezionali nel promuovere i migliori ideali della professione della recitazione" incluso "il miglioramento dell'immagine della professione della recitazione" e "il contributo agli sforzi umanitari e di servizio pubblico".

Il premio dello scorso anno venne assegnato ad Alan Alda.



Leonardo DiCaprio consegnerà il premio a Robert De Niro il prossimo 19 gennaio nella cerimonia degli Screen Actors Guild Awards, giunti alla ventiseiesima.

Robert De Niro interpreta Frank Sheeran nell'ultimo film diretto dall'amico Martin Scorsese, The Irishman, nel quale recita al fianco di altri mostri sacri come Al Pacino e Joe Pesci e dove ha subito diverse trasformazioni in base all'età di Frank Sheeran.

Il film, in seguito ad una distribuzione limitata nei cinema, è stato pubblicato nella libreria di Netflix, ed è disponibile da qualche giorno anche sulla piattaforma streaming in Italia.

Leonardo DiCaprio è reduce dall'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, nel quale interpreta l'ex star della tv, Rick Dalton.

Recentemente DiCaprio è stato accusato di finanziare la deforestazione in Amazzonia.