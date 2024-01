Leonardo DiCaprio ha fatto conoscere a Martin Scorsese i film dello Studio Ghibli

Mentre Il ragazzo e L'airone continua il dominio del box office italiano insieme a Perfect Days, emerge un simpatico retroscena legato ai capolavori animati dello Studio Ghibli che riguarda il famoso duo composto da Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese.

"Mi è stato chiesto quali film ti avevo consigliato, ma considerando che avevi visto tutti i film realizzati fino al 1980, è piuttosto difficile dirlo", ha scherzato DiCaprio in una conversazione con Scorsese durante un'intervista con Letterboxd. "A parte forse La città incantata - i film di Miyazaki - e La Principessa Mononoke." Scorsese ha ricordato: "Si, mi avevi consigliato di guardare La città incantata".

Non è la prima volta che Leonardo DiCaprio parla del suo amore per il lavoro di Hayao Miyazaki, e in passato la star aveva citato La Principessa Mononoke tra i suoi film preferiti di tutti i tempi in un'intervista del 2010 con Esquire. Alcuni fan hanno addirittura teorizzato che la passione di DiCaprio per l'ambientalismo e l'ecologia sia nata proprio grazie alla visione del film di Miyazaki, il cui cinema ha storicamente affrontato questi argomenti.

Ricordiamo che Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese lavoreranno ancora una volta insieme nel prossimo film The Wager, in sviluppo presso Apple TV+. Prima però DiCaprio sarà il protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson, uno dei tanti attesissimi film che entreranno in produzione nel 2024.