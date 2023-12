Leonardo DiCaprio conferma: 'Ho firmato per un nuovo film, ma non posso dire quale'

In queste ore Leonardo DiCaprio ha confermato di aver firmato per recitare in un nuovo film, che seguirà il successo di Killers of the flower moon: ma di quale progetto si tratta?

Ai microfoni di Deadline, l'attore premio Oscar ha dichiarato ufficialmente: "Ho firmato per un nuovo film, ma non credo che mi sia permesso discuterne al momento. Vorrei ma non credo che mi sarà permesso. Mi piacerebbe darti uno scoop, ma purtroppo non posso dire niente”. Non molto su cui lavorare, ma ci sono almeno tre possibilità.

La prima è ovviamente il tanto chiacchierato nuovo film di Paul Thomas Anderson, intorno al quale il nome di Leonardo DiCaprio circola ormai da diversi mesi sebbene il cast del progetto, misterioso e che solo 'in forse' sarà un adattamento del romanzo Vineland di Thomas Pynchon, non sia ancora stato annunciato ufficialmente. La stessa cosa vale per The Movie Critic di Quentin Tarantino, dato che in base alle voci di corridoio provenienti da Hollywood sappiamo che l'autore avrebbe offerto proprio a DiCaprio un ruolo nel suo decimo e ultimo film. Infine, è stato anticipato che Leonardo DiCaprio sarà anche il protagonista del prossimo film di Martin Scorsese The Wager, che sarà ancora una volta prodotto da Apple TV+.

A quale film facesse riferimento Leonardo DiCaprio nella sua ultima intervista, purtroppo, per il momento è impossibile stabilirlo. Restate con noi per tutte le prossime novità.