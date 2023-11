Leonardo DiCaprio compie 49 anni: 'Invecchiare? Non lo temo, anzi mi piace'

Se è vero che personaggi come Leonardo DiCaprio sembrano non invecchiare mai, lo è altrettanto il fatto che molti di questi guardino con orrore al minimo segno del tempo che passa: il buon Leo non fa parte di questa categoria, avendo più volte espresso la sua totale serenità in merito all'idea di non essere più un ragazzino.

Tutt'altro, in effetti: l'attore che ruppe il naso a Daniel Day-Lewis e che oggi spegne 49 candeline sembra accettare con gioia lo scorrere degli anni, consapevole di star vivendo quella che possiamo considerare a tutti gli effetti una vita da sogno.

"Non temo di invecchiare. Anzi, mi piace. Quando stai vivendo il tuo sogno, come me ora, è come se avessi vinto alla lotteria. Sono curioso di vedere cosa accadrà in futuro. Se hai speranze e sei entusiasta di ciò che fai, non invecchi mai dentro. Io sono cresciuto davanti alla telecamera, proprio come volevo. Col tempo però ho capito che ci sono altre cose importanti nella vita, come Madre Terra. Siamo legati a lei: dobbiamo prendercene cura come esseri umani. È un impegno cui tengo molto. Occorre creare più consapevolezza per i problemi ambientali, tutelare gli animali e salvaguardare gli ecosistemi" sono state le sue parole. Qualcosa da obiettare? Noi decisamente no.