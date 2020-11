Leonardo DiCaprio compie 46 anni: tutti i suoi ruoli più iconici in un video celebrativo

Leonardo DiCaprio compie oggi 46 anni e per celebrarlo - come consuetudine per il portale - IMDb ha condiviso in streaming un video mash-up che raccoglie i suoi ruoli più iconici e le sue migliori interpretazioni in quella che è senza dubbio una carriera sfolgorante culminata con l'Oscar al miglior attore ricevuto per Revenant - Redivivo.

Tra le star più amate a Hollywood e anche una delle seguite a livello internazionale, Leonardo DiCaprio iniziò la sua carriera da giovanissimo, ma il primo vero traguardo lo ottenne nel 1993 con la nomination al miglior attore non protagonista per Buon compleanno Mr. Grape, quando aveva appena 20 anni. Il successo internazionale, dopo l'ottima prova in Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann, arriverà qualche anno più tardi con Titanic, che fino al 2009 rimarrà il film col più alto incasso nella storia del cinema, scalzato solo da Avatar (e successivamente da Avengers: Endgame).

Dal 2002 intraprende una felice e proficua collaborazione con Martin Scorsese diventandone il feticcio, insieme gireranno svariati film che otterranno il plauso di pubblico e critica: dal personaggio di Amsterdam Vallon in cerca di vendetta in Gangs of New York all'agente sotto copertura Billy Costigan in The Departed, passando per il magnate e playboy milionario Howard Hughres in The Aviator e per il veterano di guerra Edward Daniels in Shutter Island. Più recentemente per Scorsese è stato Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street e i due torneranno a collaborare in Killers of the Flower Moon.

DiCaprio è stato candidato all'Oscar nel 2005 per The Aviator, nel 2007 per Blood Diamond, nel 2014 due volte per The Wolf of Wall Street (attore e film), ottenendo la fatidica statuetta nel 2016 per la sua interpretazione dell'esploratore Hugh Glass in Revenant - Redivivo. Nel 2020 ha ricevuto la sua settima candidatura per C'era una volta a... Hollywood.

Intanto, DiCaprio si gode il sole di Malibu in compagnia dell'amico Emile Hirsch.