Leonardo DiCaprio colpisce ancora: love story con la 25enne Vittoria Ceretti

Le conquiste amorose di Leonardo DiCaprio riempiono da sempre le pagine dei rotocalchi: in un anno, il nome dell'attore è stato associato a diverse giovani modelle ( tra cui Gigi Hadid), ma sembrerebbe che DiCaprio abbia finalmente trovato il vero amore: il suo cuore, secondo i rumor, batte per l'italiana Vittoria Ceretti.

Ceretti, top model che ha sfilato sulle più importanti passerelle, rispecchia tutte le caratteristiche che Leonardo DiCaprio cerca in una fidanzata: è bella, fa la modella e si, anche stavolta ha 25 anni. L'attore, protagonista di svariati meme proprio per l'accuratezza con la quale sembrerebbe scegliere la data di nascita delle donne con cui si frequenta, però avrebbe visto in Vittoria Ceretti qualcosa in più: voci vicine, infatti, affermano che tra i due le cose si stiano facendo molto serie.

La coppia DiCaprio-Ceretti è stata avvistata qualche tempo fa insieme a Los Angels dopo essersi conosciuti a maggio al Festival di Cannes, più in particolare durante la première di Killers of the Flower Moon dove Di Caprio interpreta un uomo avido con un matrimonio di interesse come si vede nel trailer di Killers of the Flower Moon.

L'insider ha, inoltre, riferito che Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si sono concessi molti viaggi insieme, sintomo che questa relazione viaggia su binari molto più solidi: "Hanno trascorso molto tempo insieme quest'estate, Quello che ha con Vittoria è molto più serio". Le voci hanno spinto ancor di più quando hanno fatto il giro del web le foto scattate in un club di Ibiza che ritraevano la coppia perdersi in un bacio appassionato. Che sia l'ufficialità che il gossip stava aspettando?

La collaborazione tra DiCaprio e Martin Scorsese non si esaurirà con il nuovo film sulla tribù Osage che arriverà al cinema il prossimo ottobre: una nuova pellicola, ambientata nel 1700, vedrà Leonardo Di Caprio ancora al fianco di Scorsese.