Leonardo DiCaprio e i capricci per modificare il copione di Killers of the Flower Moon

Nel corso di una recente intervista Eric Roth, sceneggiatore del nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, ha rivelato di aver dovuto combattere con Leonardo DiCaprio per il copione che aveva scritto.

In sostanza la superstar, vincitrice del premio Oscar come migliore attore per The Revenant e già protagonista di cinque film firmati da Scorsese, si è impuntata per apportare alcuni cambiamenti al copione che Roth aveva completato e che riteneva perfetto. Ma ecco cosa ha dichiarato nello specifico lo sceneggiatore:

"Ho passato quattro o cinque anni a lavorare su questo libro, Killers of the Flower Moon, un libro che tra l'altro tutti dovrebbero leggere. È meraviglioso. La mia sceneggiatura, comunque, credo fosse molto fedele al materiale originale. È ambientata nel 1921 ed è la storia di Osage Indians, dove le persone più povere d'America scoprono il petrolio in questa terribile terra dell'Oklahoma dove sono state portate. Poi ogni assassino in America viene a ucciderne 184 per i loro soldi, ma questo ragazzo davvero eroico arriva per aiutare."

Roth ha continuato: "Le riprese dovrebbero iniziare a marzo 2021, una volta che il Covid se ne sarà andato, ed è Martin Scorsese. Continueranno a riscrivere il copione. Leonardo voleva cambiare alcune cose, e abbiamo discusso. Ha vinto la metà delle discussioni, e per fortuna io ho vinto l'altra metà."

Le voci sulla sceneggiatura di Flower Moon si sono diffuse da maggio, quando The Hollywood Reporter pubblicò una storia in cui spiegava che la revisione di DiCaprio della sceneggiatura originale di Roth era stata il fattore principale nella decisione della Paramount Pictures di vendere il film ad Apple. Nella versione del film di Roth DiCaprio interpretava l'eroe, un agente federale che lavorava per la neonata FBI, che si dirige alla Osage Nation per risolvere una serie di omicidi. DiCaprio ha spinto a rivedere la sceneggiatura in modo da assumere il ruolo del nipote del cattivo, interpretato da Robert De Niro.

