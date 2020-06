Leonardo DiCaprio e Barry Jenkins insieme per Virunga, nuovo film Netflix

Secondo quanto da Deadline, Leonardo DiCaprio e il regista Barry Jenkins collaboreranno con Netflix per sviluppare un adattamento di Virunga, il documentario scritto e diretto da Orlando von Einsiedel nominato agli Oscar del 2015 che racconta la battaglia per la protezione dei gorilla di montagna del Congo.

Jenkins si occuperà della sceneggiatura, mentre la star di C'era una volta a Hollywood produrrà il progetto insieme a Jennifer Davisson e Philip Watson tramite la sua Appian Way. Produrrà la pellicola anche Joanna Natasegara per il banner Violet Films, con von Einsiedel farà da produttore esecutivo.

Incentrato sul Parco Nazionale del Virunga, riserva naturalistica della Repubblica Democratica del Congo, il documentario racconta tramite immagini commoventi e reportage giornalistici l'impegno delle guardie nazionali nella lotta contro il bracconaggio, con l'obiettivo di proteggere i gorilla di montagna del parco. Oltre a rappresentare un racconto sulla salvaguardia della biodiversità e dei gorilla di montagna in pericolo, Virunga è anche una storia di saldi legami familiari tra i membri della specie e dell'amore che li avvicina ai loro salvatori umani.

DiCaprio, da sempre in prima linea per le questioni legate all'ambiente, ha da poco pubblicato "And We Go Green", un documentario dedicato alle auto da gara elettriche della Formula E disponibile negli Stati Uniti su Hulu. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai 5 documentari naturalistici da vedere su Netflix.

Dopo Se la strada potesse parlare, Jenkins ha ora in programma di dirigere il biopic sul celebre coreografo Alvin Ailey per la Searchlight Pictures.