Leonardo DiCaprio in arrivo a Lecce per lo spot della 500? I fan in trepidazione

Non capita tutti i giorni avere l'occasione di incontrare Leonardo DiCaprio sotto casa, a maggior ragione se si vive a qualche migliaio di chilometri da lui: i cittadini di Lecce sono dunque decisi a non lasciarsi scappare in alcun modo quest'opportunità dopo aver saputo del possibile arrivo dell'attore nella città pugliese.

Già, perché il buon Leo (che nei prossimi anni potrebbe tornare a recitare per Martin Scorsese insieme a Robert De Niro dopo Killers of the Flower Moon) è stato scelto da Fiato come protagonista per lo spot leccese della nuova 500, le cui riprese sono partite proprio in questi giorni: inevitabile, dunque, che un manipoli di curiosi si appostasse nei dintorni del set.

Curiosi che sono però destinati a rimanere delusi, almeno per il momento: ora come ora, infatti, sul set dello spot è stata avvistata soltanto una controfigura della star di The Wolf of Wall Street, che secondo alcune voci potrebbe limitarsi a girare le parti che prevedono primi piani e simili comodamente da casa sua, senza doversi far carico di un volo oltreoceano.

La speranza, comunque, è l'ultima a morire: chissà che in questi giorni il nostro Leo non decida in ogni caso di approfittarne per concedersi una vacanza nell'incantevole Puglia! Vedremo quanti fan avranno voglia di attendere un po' di giorni per tener vivo il sogno di incontrare il loro idolo.