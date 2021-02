Leonardo DiCaprio, in arrivo il documentario sulla vita della star

Dopo una pausa di quattro anni e lo straordinario ritorno in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio ha in cantiere tanti progetti interessanti, dal prossimo Don't Look Up di Adam McKay al Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, tutti progetti di grande risalto autoriale e mainstream.

Prima di avere però la possibilità di vederlo in azione in questi due grandi titoli, scoprire qualche aspetto della vita passata e presente dell'interprete di Titanic e Redivivo grazie a un documentario interamente dedicato alla sua vita e alla sua carriera e curato da Henrike Sander. Il docufilm è intitolato Leonardo DiCaprio: Most Wanted e arriverà in streaming gratuito in Italia su Arte.



Il progetto ripercorrerà la straordinaria carriera dell'interprete a partire dal Titanic di James Cameron fino ad arrivare ai ruoli più oscuri e complessi della sua maturità artistica. Viene presentato come una rappresentazione documentata e toccante di un attore virtuoso nonché di un cittadino impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e nella lotta contro il riscaldamento globale.



Vi ricordiamo che Don't Look Up di McKay approderà prossimamente su Netflix, mentre Killers of the Flower Moon di Scorsese arriverà sia al cinema che su AppleTV+ il prossimo anno. Sono entrambi titoli con un'uscita a data da destinarsi, comunque.