Leonardo DiCaprio, la sua Appian Way firma con Sony Pictures: i dettagli sull'accordo

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che Appian Way Productions, la casa di produzione fondata da Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, ha firmato un accordo pluriennale di prelazione con Sony Pictures Entertainment.

Dopo aver collaborato di recente per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, DiCaprio e lo studio hanno già dato il via allo sviluppo di due progetti, i cui dettagli purtroppo non sono ancora stati rivelati.

"Ho incontrato per la prima volta l'incredibilmente talentuoso Leonardo DiCaprio più di 24 anni fa con Romeo e Giulietta. Dopo ci siamo imbarcati insieme sul Titanic e la mia ammirazione per lui come genio del cinema a tutto tondo da allora non ha fatto che crescere" ha dichiarato Tom Rothman, chairman di Sony Pictures Motion Pictures Group. "I suoi istinti da attore e produttore - superbamente supppirtati da Jennifer - sono entrambi guidati dalla volontà di realizzare il miglior materiale possibile per il mondo. In Sony, ci sentiamo come se avessimo appena firmato un accordo con un GOAT (Uno dei più grandi di sempre, ndr.), come lo sono Michael Jordan e Tom Brady per il basket e il football, Leo lo è per il cinema."

Di Caprio ha commentato: "Per oltre tre decenni, Tom non ha mai aderito alle norme tradizionali di Hollywood. Non ha mai scelto la strada sicura, apprezza davvero i regista e la loro visione ed è estremamente favorevole all'esperienza vicina al teatro. Non potrei essere più entusiasta di entrare in una nuova collaborazione con Sony."

Sul fronte delle serie TV, Appian Way ha invece firmato un accordo con Apple TV+, la quale si occuperà anche di finanziare Killers of the Flower Moon, nuova pellicola di Martin Scorsese in cui DiCaprio reciterà al fianco di Robert De Niro.

Nei giorni scorsi, l'attore ha inoltre annunciato lo sviluppo di un adattamento televisivo de L'Isola.