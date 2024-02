'Leonardo DiCaprio antipatico, Keanu Reeves splendido': le star lontano dai riflettori

L'ex produttore di TMZ Joe Andaloro, che lavora da oltre dieci anni nell'industria di Hollywood, è stato ospite del podcast Hollywood Raw, durante il quale ha svelato come si comportano alcune delle star più famose quando si trovano lontano dai riflettori, come ad esempio Keanu Reeves.

L’ex giornalista ha equiparato l’industria cinematografica al liceo e a un “concorso di popolarità”, poiché tutte le celebrità fanno a gara ad apparire “più cool” di fronte al proprio pubblico. Niente di nuovo sotto il sole, oggi come oggi tutti hanno un'idea più o meno concreta di come funziona lo show business, ma nell’era del “sensazionalismo” e dei social media Andaloro ha notato un cambiamento esponenziale in tal senso.

Per gli amanti del gossip, uno dei passaggi più interessanti dell'intervista è quando l'ex produttore racconta come si comportano Leonardo DiCaprio e Keanu Reeves quando si trovano lontano dai riflettori, nella vita vera o comunque lontano dallo sguardo dei propri fan: "Leo DiCaprio è stata probabilmente una delle interazioni più ostili di tutta la mia carriera, anzi direi che è stata una vera e propria non-interazione. Gli attori più famosi tendono ad essere sgradevoli nel privato, in realtà non sono cool come vorrebbero far credere. Ci sono eccezioni, ovviamente, in entrambi i sensi: ad esempio Keanu Reeves è davvero la persona più dolce del mondo, come dice il suo ufficio stampa. Una cosa che non gli piace è avere le telecamere puntate in faccia, ma comunque sopporta la cosa con grande classe ogni volta. Una delle mie ultime clip per TMZ fu proprio con lui, il che è stato pazzesco."

Andaloro ha anche raccontato delle sceneggiate, quando cioè gli attori e i loro uffici stampa organizzano 'un incontro fintamente casuale', magari all'uscita da un ristorante, di cui gli attori sono perfettamente a conoscenza ma di fronte al quale fingono irritazione: "È una relazione di amore-odio. Sono attori, quindi devono recitare. A volte l'ufficio stampa di un attore ci dice dove andare per trovarlo e loro si comportano come chi non ne sa nulla e non vuole rilasciare dichiarazioni. Il che è bizzarro, ma anche quello fa parte dello spettacolo."

Per altri contenuti recuperate il discorso di Keanu Reeves dedicato a Lance Reddick durante i Saturn Awards 2024.