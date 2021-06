Leonardo DiCaprio amore di mamma: ha regalato alla madre la villa di Jesse Ferguson!

C'è chi alla propria madre regala un mazzo di fiori, chi invece compra una villa super lussuosa: è questo il caso di Leonardo DiCaprio, dato che la superstar hollywoodiana ha comprato la villa di Jesse Tyler Ferguson della sit-com Modern Family per regalarla alla sua mamma.

Il vincitore del premio Oscar ha pagato $7,1 milioni di dollari per la villa situata a Los Feliz, Los Angeles, una casa in stile coloniale spagnolo che un tempo fu dimora anche di Gwen Stefani: l'abitazione è dotata di quattro camere da letto, una piscina e un centro benessere, una sala yoga, ampie vetrate, camini multipli, ampie scale e una moderna cucina abitabile. La tenuta, costruita nel 1928, presenta anche cortili, fontane e viste sull'Osservatorio Griffith.

Non è la prima "casa delle star" che DiCaprio ha comprato nel corso degli anni: negli anni '90 la star di Titanic e The Departed acquistò l'ex villa di Madonna sempre a Los Angeles mentre successivamente si sarebbe aggiudicato anche un appartamento di Palm Springs costruito per Dinah Shore.

Adesso sua madre, Irmelin Indenbirken, e suo padre, George DiCaprio, hanno lo stesso codice postale: qualche anno fa, infatti, DiCaprio aveva comprato una villa anche per l'altro genitore nella stessa zona della città, spendendo 'solo' $4,9 milioni di dollari.

Ricordiamo che Leonardo DiCaprio prossimamente tornerà con Don't Look Up, il nuovo film Netflix in uscita entro la fine del 2021, e soprattutto con Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese prodotto da Apple TV+ in arrivo nel 2022: per altri approfondimenti guardate Leonardo DiCaprio nella prima foto di Killers of the Flower Moon.

Quali sono le vostre aspettative per il ritorno della star? Ditecelo nei commenti!