Leonardo DiCaprio, i 5 migliori film lontano da Martin Scorsese

Dopo il glorioso Titanic di James Cameron, la carriera cinematografica di Leonardo DiCaprio si è impennata soprattutto grazie alle collaborazioni con il regista, mentore e amico Martin Scorsese, con cui ha all'attivo cinque e straordinari film e un sesto in pre-produzione, l'attesissimo Killers of the Flower Moon.

Da Gangs of New York del 2002, passando per The Aviator e The Departed e fino ad arrivare a Shutter Island e l'esuberante e scorretto The Wolf of Wall Street, DiCaprio ha regalato insieme a Scorsese dei lungometraggi e delle interpretazioni assolutamente memorabili alla storia del cinema, ma anche senza il buon Martin l'attore si è saputo distinguere e far notare.



Tra i suoi migliori film lontano da Scorsese possiamo elencare (oltre al già citato Titanic) il meraviglioso Prova a Prendermi di Steven Spielberg, dove DiCaprio ci ha regalato una performance poliedrica e ritmata. Il sentimentale e drammatico Revolutionary Road di Sam Mendes, recitato al fianco dell'amica e collega Kate Winslet, e pure lo spettacolare Inception di Christopher Nolan.



Da citare ovviamente anche il film per cui ha finalmente vinto il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, l'estenuante e portentoso Revenant di Alejandro Gonzalez Inarritu. E non possiamo infine dimenticare le due superbe collaborazioni con Quentin Tarantino in Django Unchained e nell'ultimo e bellissimo C'era una volta a Hollywood.