Leonardo Di Caprio sarà il protagonista di Don't Look Up di Adam McKay?

Leonardo Di Caprio si è ritrovato improvvisamente tra le mani un bel po' di tempo libero: com'è noto, infatti, la produzione di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha rallentato a causa di alcuni problemi di tipo economico, lasciando di fatto all'attore di The Wolf of Wall Street il tempo di dedicarsi ad altro.

Cos'altro se non un nuovo film, dunque? Con un lasso di tempo abbastanza consistente da riempire con un nuovo progetto il buon Leo si è messo a guardarsi intorno e, stando a quanto riportato da Variety, potrebbe aver già trovato pane per i suoi denti.

Pare infatti che su Di Caprio si siano posati gli occhi di Adam McKay, acclamato regista di film come La Grande Scommessa o Vice - L'Uomo nell'Ombra: McKay è di questi tempi al lavoro sul suo prossimo film Don't Look Up, che racconterà la storia di due scienziati impegnati in una disperata campagna per avvertire il mondo dell'avvicinarsi di un asteroide in grado di distruggere la Terra.

Probabile che Leonardo possa dire di sì, ma ad oggi non ci sono ancora notizie certe al riguardo. Certo è, comunque, che ad aspettarlo ci sarebbe già una collega di tutto rispetto: protagonista di Don't Look Up sarà infatti Jennifer Lawrence.