Leonardo Di Caprio: 5 film da recuperare on demand

Leonardo DiCaprio è sicuramente tra gli interpreti più amati, richiesti e poliedrici della sua generazione, pronto anche a tornare al cinema diretto da Martin Scorsese nell'attesissimo Killers of the Flower Moon in uscita il prossimo anno per Apple Studios, e in queste righe vogliamo proporvi cinque film che lo vedono protagonista.

Tempo fa vi abbiamo proposto una lista di cinque titoli con Leonardo DiCaprio da vedere in streaming, mentre ora vogliamo proporvi una lista sempre di cinque film ma da vedere on demand, dunque su piattaforme digitali dedicate al noleggio o anche all'acquisto.



Il primo è uno dei suoi film più famosi, quello che lo ha reso una star internazionale: il mitico Titanic di James Cameron, disponibile su Chili, TimVision, Rakuten ecc. in noleggio e acquisto. È in verità uno dei pochi titoli con DiCaprio a non essere presente in forma massiccia in streaming, escluso Disney+, dove è arrivato proprio di recente grazie a Star, il sesto brand della piattaforma.



C'è poi C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, disponibile all'acquisto su tutte le piattaforma dedicate e alcune già sopra elencate. Vi consigliamo anche uno dei film della gioventù di DiCaprio, Romeo + Giulietta di Baz Luhrman, che si trova soltanto in noleggio e acquisto su Chili e le altre piattaforme dedicate.



Infine, sempre di Luhrman, vi proponiamo Il Grande Gatsby versione pop e The Aviator di Martin Scorsese.