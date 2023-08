Leonardo Di Caprio e il trauma causato da Shutter Island: 'Ho sognato stragi e omicidi'

Leonardo DiCaprio ha rifiutato tantissimi ruoli nell’arco della sua carriera, ma non ha mai rifiutato la chiamata di Martin Scorsese. L’attore ha lavorato in varie pellicole del regista italo-americano, tra cui Shutter Island. Leo ha raccontato di essere rimasto traumatizzato proprio a causa di questo film.

In un’intervista a Parade, Leonardo DiCaprio ha parlato della sua esperienza traumatica durante le riprese del film Shutter Island. L’attore ha così dichiarato:

“Devo dire che Shutter Island è stata una delle esperienze di ripresa più intense e dure che abbia mai fatto, perché abbiamo esplorato ciò che le persone malate di mente hanno dovuto affrontare ai tempi in cui gli ospedali psichiatrici erano chiamati manicomi. È stato davvero molto traumatico, e non lo dico spesso di un film. Sono andato in luoghi e ho portato alla luce cose che non pensavo di essere in grado di fare”.

Alla domanda se sia stato un incubo lavorare a questo progetto, DiCaprio ha risposto:

“Mi ha riportato all'unica volta in cui ho ricordato davvero i miei sogni, perché di solito non li ricordo. Usavo un cerotto alla nicotina, perché cercavo di smettere di fumare, avevo degli incubi sanguinolenti di omicidi di massa, e mi svegliavo nel cuore della notte e dovevo togliermi il cerotto. Credo di aver avuto momenti del genere nel film”.

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno lavorato di nuovo assieme in Killer of the flower moon (qui potete vedere il trailer di Killer of the flower moon con Leonardo DiCaprio), che uscirà nei cinema italiani il 19 ottobre 2023. Anche voi siete impazienti di vedere la nuova opera di Martin Scorsese al cinema? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.