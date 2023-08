Leonardo Di Caprio fu scartato per un biopic su James Dean: la ragione è davvero strana

Leonardo Di Caprio negli anni '90 era una vera e propria star, grazie specialmente ai suoi ruoli in Buon Compleanno Mr. Grape, Titanic e Romeo + Giulietta. Allo stesso tempo anche il regista di Heat - La Sfida se la stava passando molto bene, ecco perché aveva in mente di girare un film biografico sul compianto James Dean.

Infatti nel corso di quelli anni il cineasta, ora ottantenne, si era messo in testa di realizzare una pellicola di genere biografico incentrata sulla vita e la tragica morte dell'attore, e credeva di aver trovato la persona perfetta per interpretarlo, ossia Leonardo Di Caprio.

Tuttavia però il progetto non andò mai veramente in cantiere, e alla fine non se ne fece nulla. Ecco che proprio ultimamente Mann ha rilasciato un'intervista con Deadline in cui ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla non realizzazione del film.

Era il 1993 quando il regista, tra i tanti provini a cui aveva assistito, scelse proprio un diciannovenne Leonardo di Caprio, reduce dal successo di Buon Compleanno mr. Grape. Ma c'era un problema, l'attore per Mann era troppo giovane per il ruolo.

Questo ha portato il cineasta ad "annullare rispettosamente" la lavorazione del film, mettendo quindi una decisa battuta d'arresto alla possibilità dell'attore di interpretare l'iconico James Dean.

Voi cosa ne pensate?